Строчкова Ирина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрочкова Ирина Егорова

Строчкова Ирина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Строчковъ Нестеръ

Отец ребёнка: Строчковъ Никифоръ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Строчковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Строчковъ Никифоръ

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Щинова Ульяна

Отец ребёнка: Строчковъ Никифоръ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строчковъ Никифоръ

Смерть
1793
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