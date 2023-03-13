Строчкова Ирина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Строчковъ Нестеръ
Отец ребёнка: Строчковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1770
Сын: Строчковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Строчковъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Щинова Ульяна
Отец ребёнка: Строчковъ Никифоръ
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Строчковъ Никифоръ
Смерть
1793
Дурасовка