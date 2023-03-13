Строчковъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строчковъ Никифоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Строчковъ Яковъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Строчковъ Нестеръ

Мать ребёнка: Строчкова Ирина Егорова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Строчковъ Филиппъ

Мать ребёнка: Строчкова Ирина Егорова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Щинова Ульяна

Мать ребёнка: Строчкова Ирина Егорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строчкова Ирина Егорова

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