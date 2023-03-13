Строчковъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Строчковъ Яковъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Строчковъ Нестеръ
Мать ребёнка: Строчкова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Строчковъ Филиппъ
Мать ребёнка: Строчкова Ирина Егорова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Щинова Ульяна
Мать ребёнка: Строчкова Ирина Егорова
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Строчкова Ирина Егорова