Строчковъ Трофимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строчковъ Трофимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Строчковъ Нестеръ

Мать: Строчкова Наталья Игнатьевав

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