Иванова (Татищева) Мария Дмитриевна
Место рожденияг. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Дата рождения26.02.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1930
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.05.1949
Рождение ребёнка
17.12.1950
Отец ребёнка: Иванов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Юрий Александрович