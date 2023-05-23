Иванова (Татищева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Татищева) Мария Дмитриевна

Иванова (Татищева) Мария Дмитриевна

Место рождения

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика

Дата рождения

26.02.1930

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1930

Отец: Татищев Дмитрий Сергеевич

Мать: Татищева Эмилия Алексеевна

г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Третья Французская республика
Бракосочетание
21.05.1949

Муж: Иванов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
17.12.1950

Сын: Иванов Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Иванов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Иванов Юрий Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close