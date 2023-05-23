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Иванов Николай Юрьевич
Иванов Николай Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.1950
Пол
Мужской
Отец
Иванов Юрий (Георгий) Александрович
1923 г.р.
Мать
Иванова (Татищева) Мария Дмитриевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1950
Отец:
Иванов Юрий Александрович
Мать:
Иванова Мария Дмитриевна
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