Полещук Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полещук Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1934

Сын: Полещук Александр Николаевич

Мать ребёнка: Полещук Варвара

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полещук Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полещук Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Полещук Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полещук Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Полещук Варвара

Смерть
Неизвестно
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