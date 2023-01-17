Полещук Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1934
Сын: Полещук Александр Николаевич
Мать ребёнка: Полещук Варвара
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полещук Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полещук Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Полещук Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полещук Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Полещук Варвара
Смерть
Неизвестно