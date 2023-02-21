Полещук Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полещук Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизв неизве

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1934

Сын: Полещук Александр Николаевич

Отец ребёнка: Полещук Николай

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полещук Раиса Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полещук Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Полещук Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полещук Николай

Смерть
Неизвестно
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