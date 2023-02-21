Полещук Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизв неизве
Рождение ребёнка
05.09.1934
Сын: Полещук Александр Николаевич
Отец ребёнка: Полещук Николай
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полещук Раиса Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полещук Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Полещук Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полещук Николай
Смерть
Неизвестно