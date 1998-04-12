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Полещук Александр Николаевич

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Место рождения

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

05.09.1934

Дата смерти

12.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934

Отец: Полещук Николай

Мать: Полещук Варвара

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
18.01.1959

Дочь: Трухова Елена Александровна

Мать ребёнка: Гусельникова Людмила Фёдоровна

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.02.1966

Дочь: Бережная Наталья Александровна

Мать ребёнка: Гусельникова Людмила Фёдоровна

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трилль Нина

Смерть
12.04.1998
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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