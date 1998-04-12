Полещук Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.09.1934
Дата смерти12.04.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1934
Отец: Полещук Николай
Мать: Полещук Варвара
Рождение ребёнка
18.01.1959
Дочь: Трухова Елена Александровна
Мать ребёнка: Гусельникова Людмила Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.02.1966
Дочь: Бережная Наталья Александровна
Мать ребёнка: Гусельникова Людмила Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трилль Нина
Смерть
12.04.1998