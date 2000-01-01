Полещук Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полещук Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полещук Николай

Мать: Полещук Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко Сергей Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луценко Наталья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луценко Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Василий

Смерть
Неизвестно
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