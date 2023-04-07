Александра Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

19.09.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кузьма Николаев

Отец ребёнка: Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Дмитриев

Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Николай Дмитриев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Дмитриев

Смерть
19.09.1844
Похороны
21.09.1844
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