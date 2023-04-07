Александра Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти19.09.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кузьма Николаев
Отец ребёнка: Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Дмитриев
Горное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Николай Дмитриев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Дмитриев
Смерть
19.09.1844
Похороны
21.09.1844