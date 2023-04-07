Кузьма Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Николай Дмитриев

Мать: Александра Кириллова

Смерть
1821
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