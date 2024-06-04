Петрик Власий Павлович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Петрик Павел Иванович
Мать: Петрик Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Калабух (Петрик) Елена Власовна
Мать ребёнка: Петрик (Бардак) Ксения Миновна
Рождение ребёнка
29.10.1795 ст.
Дочь: Петрик Анастасия Власовна
Мать ребёнка: Петрик (Бардак) Ксения Миновна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петрик Пётр Власович
Мать ребёнка: Петрик (Бардак) Ксения Миновна
Смерть
1840