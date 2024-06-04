Петрик Власий Павлович 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрик Власий Павлович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1772

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Петрик Павел Иванович

Мать: Петрик Ульяна Петровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрик (Бардак) Ксения Миновна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Калабух (Петрик) Елена Власовна

Мать ребёнка: Петрик (Бардак) Ксения Миновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1795 ст.

Дочь: Петрик Анастасия Власовна

Мать ребёнка: Петрик (Бардак) Ксения Миновна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петрик Пётр Власович

Мать ребёнка: Петрик (Бардак) Ксения Миновна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1840
Криски, Чернігівська область

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