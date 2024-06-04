Петрик (Бардак) Ксения Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрик (Бардак) Ксения Миновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрик Власий Павлович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Калабух (Петрик) Елена Власовна

Отец ребёнка: Петрик Власий Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.10.1795 ст.

Дочь: Петрик Анастасия Власовна

Отец ребёнка: Петрик Власий Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петрик Пётр Власович

Отец ребёнка: Петрик Власий Павлович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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