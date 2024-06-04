Петрик (Бардак) Ксения Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Калабух (Петрик) Елена Власовна
Отец ребёнка: Петрик Власий Павлович
Рождение ребёнка
29.10.1795 ст.
Дочь: Петрик Анастасия Власовна
Отец ребёнка: Петрик Власий Павлович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петрик Пётр Власович
Отец ребёнка: Петрик Власий Павлович
Смерть
Неизвестно