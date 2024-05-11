Петрик Пётр Власович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрик Параскева
Восприемник
06.09.1817 ст.
Моисей Калинникович Калабух
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Петрик Параскева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Петрик Анисья Петровна
Мать ребёнка: Петрик Параскева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Петрик Параскева
Смерть
1848