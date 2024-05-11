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Петрик Пётр Власович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Петрик Власий Павлович

Мать: Петрик (Бардак) Ксения Миновна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрик Параскева

Восприемник
06.09.1817 ст.
Криски, Чернігівська область
Моисей Калинникович Калабух
Рождение ребёнка
1827

Сын: Петрик Никита Петрович

Мать ребёнка: Петрик Параскева

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Петрик Анисья Петровна

Мать ребёнка: Петрик Параскева

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Петрик Харитон Петрович

Мать ребёнка: Петрик Параскева

Криски, Чернігівська область
Смерть
1848
Криски, Чернігівська область

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