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Шмачилина Ульяна

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Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шмачилин Андрей

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шмачилин Василий

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шмачилин Иван

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шмачилин Потап

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шмачилин Игнат

Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1858
Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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