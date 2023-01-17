Шмачилина Ульяна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шмачилин Андрей
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шмачилин Василий
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шмачилин Иван
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шмачилин Потап
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шмачилин Игнат
Отец ребёнка: Шмачилин Тимофей
Смерть
После 1858