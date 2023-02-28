Шмачилин Тимофей
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Шмачилин Ефим
Мать: Шмачилина Аграфена
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шмачилин Андрей
Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Шмачилин Василий
Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шмачилин Иван
Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Шмачилин Потап
Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шмачилин Игнат
Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна
Смерть
Неизвестно