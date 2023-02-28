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Шмачилин Тимофей

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Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шмачилин Ефим

Мать: Шмачилина Аграфена

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шмачилин Андрей

Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шмачилин Василий

Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шмачилин Иван

Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шмачилин Потап

Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шмачилин Игнат

Мать ребёнка: Шмачилина Ульяна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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