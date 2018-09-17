(Бабенкова (?)) Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1920
Дата смерти17.09.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1945
Самара (Куйбышев)
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабенков Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабенков Анатолий Николаевич
Смерть
17.09.2018