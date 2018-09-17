(Бабенкова (?)) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабенкова (?)) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1920

Дата смерти

17.09.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1945

Муж: Бабенков Анатолий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Самара (Куйбышев)
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабенков Анатолий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабенков Анатолий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
17.09.2018
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