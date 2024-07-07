Фокина (Балакова) Евдокия Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Балаков Варлам
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Фокин Фёдор Архипович
Рождение ребёнка
20.07.1939
Отец ребёнка: Фокин Фёдор Архипович
Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Назарова (Фокина) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Фокин Фёдор Архипович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Зацепина (Фокина) Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Фокин Фёдор Архипович
Смерть
2010