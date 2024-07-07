Фокина (Балакова) Евдокия Варламовна 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Балакова) Евдокия Варламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Балаков Варлам

Мать: Балакова Матрёна Юдовна/Иудовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Фёдор Архипович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Фокин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Фокин Фёдор Архипович

Рождение ребёнка
20.07.1939

Сын: Фокин Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Фокин Фёдор Архипович

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Назарова (Фокина) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Фокин Фёдор Архипович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Зацепина (Фокина) Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Фокин Фёдор Архипович

Смерть
2010

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