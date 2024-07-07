Фокин Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова (Фокина) Лилия Владимировна
Мать ребёнка: Фокина Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фокин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фокина Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Фокина Любовь Петровна
Смерть
1973