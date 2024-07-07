Фокин Владимир Фёдорович 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Фокин Фёдор Архипович

Мать: Фокина (Балакова) Евдокия Варламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова (Фокина) Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Фокина Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фокина Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Фокин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Фокина Любовь Петровна

Смерть
1973

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