Фокин Анатолий Фёдорович 20.07.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Анатолий Фёдорович

Место рождения

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.07.1939

Дата смерти

01.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939

Отец: Фокин Фёдор Архипович

Мать: Фокина (Балакова) Евдокия Варламовна

Ручьёво, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина (Стрижко) Нина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Образование высшее работал инженером испытателем на Алтайском тракторном заводе. Занимался пчеловодством в селе Рудовозова Курьинского района.
Место жительства
С 1941
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Шабалина Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Фокина (Стрижко) Нина Петровна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.08.1971

Сын: Фокин Максим Анатольевич

Мать ребёнка: Фокина (Стрижко) Нина Петровна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
01.10.2016
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

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