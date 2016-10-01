Фокин Анатолий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.07.1939
Дата смерти01.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование высшее работал инженером испытателем на Алтайском тракторном заводе. Занимался пчеловодством в селе Рудовозова Курьинского района.
Место жительства
С 1941
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Шабалина Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Фокина (Стрижко) Нина Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1971
Мать ребёнка: Фокина (Стрижко) Нина Петровна
Смерть
01.10.2016