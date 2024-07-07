Фокин Максим Анатольевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бывшая Жена
Развод
Неизвестно
Жена: Бывшая Жена
Рождение ребёнка
16.04.1996
Дочь: Фокина Лилия Максимовна
Мать ребёнка: Бывшая Жена
Рождение ребёнка
24.04.2013
Дочь: Фокина Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Фокина (Крестьянинова) Дарья Владимировна