Фокин Максим Анатольевич 17.08.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокин Максим Анатольевич

Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

17.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1971

Отец: Фокин Анатолий Фёдорович

Мать: Фокина (Стрижко) Нина Петровна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина (Крестьянинова) Дарья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывшая Жена

Развод
Неизвестно

Жена: Бывшая Жена

Рождение ребёнка
16.04.1996

Дочь: Фокина Лилия Максимовна

Мать ребёнка: Бывшая Жена

Рождение ребёнка
24.04.2013

Дочь: Фокина Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Фокина (Крестьянинова) Дарья Владимировна

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