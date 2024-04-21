Голод Трофим Кононович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Голод Конон Яковлевич
Мать: Голод Ирина Васильевна
Бракосочетание
02.11.1785 ст.
Жена: Голод Устина Самуиловна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Голод Устина Самуиловна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Голод Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Голод Устина Самуиловна
Рождение ребёнка
05.02.1802 ст.
Мать ребёнка: Голод Устина Самуиловна
Смерть
После 1802