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Голод Трофим Кононович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Голод Конон Яковлевич

Мать: Голод Ирина Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
02.11.1785 ст.

Жена: Голод Устина Самуиловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Голод Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Голод Устина Самуиловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Голод Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Голод Устина Самуиловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1802 ст.

Сын: Голод Парфён Трофимович

Мать ребёнка: Голод Устина Самуиловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802
Покровское, Чернігівська область
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