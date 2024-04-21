Голод (Ильенко) Устина Самуиловна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Ильенко Самуил Саввич
Бракосочетание
02.11.1785 ст.
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Голод Трофим Кононович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Голод Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Голод Трофим Кононович
Рождение ребёнка
05.02.1802 ст.
Отец ребёнка: Голод Трофим Кононович
Смерть
После 1802