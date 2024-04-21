Голод (Ильенко) Устина Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голод (Ильенко) Устина Самуиловна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Ильенко Самуил Саввич

Мать: Ильенко Анастасия Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
02.11.1785 ст.

Муж: Голод Трофим Кононович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Голод Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Голод Трофим Кононович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Голод Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Голод Трофим Кононович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1802 ст.

Сын: Голод Парфён Трофимович

Отец ребёнка: Голод Трофим Кононович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1802
Покровское, Чернігівська область
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