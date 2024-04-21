Ильенко Самуил Саввич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Ильенко Савва
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Голод Устина Самуиловна
Мать ребёнка: Ильенко Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ильенко Параскева Самуиловна
Мать ребёнка: Ильенко Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Ильенко Антоний Самуилович
Мать ребёнка: Ильенко Анастасия Фёдоровна
Смерть
После 1797