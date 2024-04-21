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Ильенко Самуил Саввич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Ильенко Савва

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Голод Устина Самуиловна

Мать ребёнка: Ильенко Анастасия Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ильенко Параскева Самуиловна

Мать ребёнка: Ильенко Анастасия Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Ильенко Антоний Самуилович

Мать ребёнка: Ильенко Анастасия Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область
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