Ильенко Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильенко Савва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ильенко Самуил Саввич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Ильенко Иосиф Саввич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ильенко Павел Саввич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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