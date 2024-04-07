Ильенко Иосиф Саввич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Ильенко Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ильенко Антоний Иосифович
Мать ребёнка: Ильенко Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ильенко Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ильенко Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Ильенко Евдокия Алексеевна
Смерть
После 1797