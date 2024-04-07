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Ильенко Иосиф Саввич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Ильенко Савва

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильенко Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ильенко Антоний Иосифович

Мать ребёнка: Ильенко Евдокия Алексеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильенко Никита Иосифович

Мать ребёнка: Ильенко Евдокия Алексеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ильенко Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Ильенко Евдокия Алексеевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797

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