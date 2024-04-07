Ильенко Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильенко Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильенко Иосиф Саввич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ильенко Антоний Иосифович

Отец ребёнка: Ильенко Иосиф Саввич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ильенко Никита Иосифович

Отец ребёнка: Ильенко Иосиф Саввич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ильенко Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Ильенко Иосиф Саввич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область

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