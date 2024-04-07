Ильенко Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильенко Иосиф Саввич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ильенко Антоний Иосифович
Отец ребёнка: Ильенко Иосиф Саввич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Ильенко Иосиф Саввич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ильенко Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Ильенко Иосиф Саввич
Смерть
После 1797