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Голод Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1787

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голод Конон Яковлевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Голод Фома Кононов

Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Голод Артемий Кононович

Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Голод Трофим Кононович

Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Голод Иоаким Кононович

Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ярошок (Голод) Анастасия Кононовна

Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1787
Покровское, Чернігівська область

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