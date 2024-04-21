Голод Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Голод Фома Кононов
Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ярошок (Голод) Анастасия Кононовна
Отец ребёнка: Голод Конон Яковлевич
Смерть
После 1787