Крайнова (Капралова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайнов Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Крайнов Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
28.11.1908 ст.
Сын: Крайнов Константин Прокопьевич
Отец ребёнка: Крайнов Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
06.07.1910
Сын: Крайнов Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Крайнов Прокопий Никифорович
Смерть
Неизвестно