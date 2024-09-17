Крайнова (Капралова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Капралова) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Капралов Иван Сергеевич

Мать: Капралова (Школьникова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Крайнов Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
28.11.1908 ст.

Сын: Крайнов Константин Прокопьевич

Отец ребёнка: Крайнов Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
06.07.1910

Сын: Крайнов Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Крайнов Прокопий Никифорович

Смерть
Неизвестно

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