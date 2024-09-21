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Крайнов Прокопий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крайнов Никифор Петрович

Мать: Крайнова (Миняева) Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Крайнова (Капралова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1908 ст.

Сын: Крайнов Константин Прокопьевич

Мать ребёнка: Крайнова (Капралова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1910

Сын: Крайнов Алексей Прокопьевич

Мать ребёнка: Крайнова (Капралова) Вера Ивановна

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