Крайнов Прокопий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайнов Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Крайнова (Капралова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
28.11.1908 ст.
Сын: Крайнов Константин Прокопьевич
Мать ребёнка: Крайнова (Капралова) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1910
Сын: Крайнов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: Крайнова (Капралова) Вера Ивановна