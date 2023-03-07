Гордеева (Щипакина) Анастасия
Место рождения
Дата рождения14.12.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1862
Отец: Щипакинъ Петръ
Мать: Щипакина Ирина
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Вилкова Варвара
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
29.08.1891
Дочь: Гордеева Анна
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
30.04.1894
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
28.12.1895
Сын: Гордеевъ Василий
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
28.04.1898
Сын: Гордеевъ Максимъ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
11.03.1901
Сын: Гордеевъ Александръ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
20.09.1903
Сын: Гордеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
?.06.1906
Сын: Гордеевъ Александръ
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Марья
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ