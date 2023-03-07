Гордеева (Щипакина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеева (Щипакина) Анастасия

Гордеева (Щипакина) Анастасия

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.12.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1862

Отец: Щипакинъ Петръ

Мать: Щипакина Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Вилкова Варвара

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Рождение ребёнка
29.08.1891

Дочь: Гордеева Анна

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1894

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.12.1895

Сын: Гордеевъ Василий

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1898

Сын: Гордеевъ Максимъ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1901

Сын: Гордеевъ Александръ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Гордеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.06.1906

Сын: Гордеевъ Александръ

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Марья

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Гордѣевъ Никифоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close