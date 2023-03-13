Вилкова (Гордеева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова (Гордеева) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Гордѣевъ Никифоръ

Мать: Гордеева Анастасия

Бракосочетание
03.11.1908

Муж: Вилковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1911

Сын: Вилковъ Петръ

Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1913

Сын: Вилковъ Александръ

Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1915

Сын: Вилковъ Николай

Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1918

Сын: Вилковъ Дмитрий

Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1918

Сын: Вилковъ Павелъ

Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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