Вилкова (Гордеева) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Гордѣевъ Никифоръ
Мать: Гордеева Анастасия
Бракосочетание
03.11.1908
Муж: Вилковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.07.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.06.1911
Сын: Вилковъ Петръ
Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.09.1913
Сын: Вилковъ Александръ
Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.12.1915
Сын: Вилковъ Николай
Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.06.1918
Сын: Вилковъ Дмитрий
Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.06.1918
Сын: Вилковъ Павелъ
Отец ребёнка: Вилковъ Иванъ