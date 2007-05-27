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Григорьев Анастасия Николаевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

27.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2007

Отец: Григорьев Николай Юрьевич

Мать: Хусаинова Рабига Каримовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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