Хусаинова Рабига Каримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинова Рабига Каримовна

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

28.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1962

Отец: Хусаинов Карим Хусаинович

Мать: Боханова Бекперлы Нурмухамбетовна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
1996

Сын: Григорьев Марат Николаевич

Отец ребёнка: Григорьев Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
27.05.2007

Дочь: Григорьев Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Григорьев Николай Юрьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Николай Юрьевич

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