Хусаинова Рабига Каримовна
Место рождения
Дата рождения28.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1962
Рождение ребёнка
1996
Сын: Григорьев Марат Николаевич
Отец ребёнка: Григорьев Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
27.05.2007
Дочь: Григорьев Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Григорьев Николай Юрьевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно