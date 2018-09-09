Григорьев Николай (Михаил) Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1971
Дата смерти09.09.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1971
Рождение ребёнка
1996
Сын: Григорьев Марат Николаевич
Мать ребёнка: Хусаинова Рабига Каримовна
Рождение ребёнка
27.05.2007
Дочь: Григорьев Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Хусаинова Рабига Каримовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2018