Григорьев Николай (Михаил) Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Николай (Михаил) Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1971

Дата смерти

09.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1971

Отец: Григорьев Юрий Андреевич

Мать: Литвинова Аврора Маратовна

Рождение ребёнка
1996

Сын: Григорьев Марат Николаевич

Мать ребёнка: Хусаинова Рабига Каримовна

Рождение ребёнка
27.05.2007

Дочь: Григорьев Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Хусаинова Рабига Каримовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Рабига Каримовна

Смерть
09.09.2018
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