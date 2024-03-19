Долгоруков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти13.03.1812 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович
Титул: князь. С рождения записан в Конную гвардию.
Военная служба
1762
В 10-летнем возрасте записан адъютантом к отцу — генерал-аншефу князю В. М. Долгорукову-Крымскому
Военная служба
1771
Воинское звание: полковник
Военная служба
1775
Воинское звание: бригадир
Военная служба
1777
Воинское звание: генерал-майор
Военная служба
1783
Воинское звание: генерал-поручик
Бракосочетание
?.01.1786
После свадьбы молодая чета поселилась в Петербурге в собственном доме на Большой Морской, д.31
Рождение ребёнка
27.03.1786 ст.
Сын: Долгоруков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Фёдоровна
(в других источниках 1787) Титул: князь
Военная служба
1788
Участвовал при осаде и штурме Очакова. Кавалер ордена св. Георгия 2-й степени
Рождение ребёнка
08.10.1789 ст.
Сын: Долгоруков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Фёдоровна
Титул: князь
Рождение ребёнка
21.04.1791 ст.
Дочь: Салтыкова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Фёдоровна
Работа или профессия
05.04.1797 ст.
В день коронации Павел I дал ему чин действительного тайного советника, второй класс в табели о рангах
Место жительства
?.08.1799
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Безмятежная жизнь закончилась с воцарением Павла I (1796). Опала постигла семью Долгоруковых. Уволен в отставку и ему было приказано в двадцать четыре часа выехать из Петербурга в своё подмосковное им... Показать все
Место жительства
1800
Долгоруковы получили разрешение выехать за границу. Два года они провели в Дрездене, ездили в Вену и Париж
Место жительства
1804
Колкими высказываниями Екатерина Фёдоровна вызвала недовольство Бонапарта. После провозглашения империи Долгоруковы переехали в Италию. По причине начавшейся войны с Россией, возвращение во Францию бы... Показать все
Место жительства
?.08.1806
Долгоруковы переехали в Вену
Место жительства
?.07.1807
Долгоруковы вернулись в Россию и были представлено ко двору. Екатерина Фёдоровна вновь заняла видное место в свете. Император Александр I и царская фамилия посещали балы, которые она давала городу и д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1812 ст.
Причина смерти: апоплексический удар | Похоронен в церкви Трех Святителей имения Волынщина близ села Полуэктово Рузского уезда Московской губернии. Князь Долгоруков оставил на полмиллиона рублей долго... Показать все