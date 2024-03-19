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Долгоруков Василий Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1752

Дата смерти

13.03.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Долгоруков-Крымский Василий Михайлович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь. С рождения записан в Конную гвардию.
Военная служба
1762
Москва, город федерального значения Москва
В 10-летнем возрасте записан адъютантом к отцу — генерал-аншефу князю В. М. Долгорукову-Крымскому
Военная служба
1771
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: полковник
Военная служба
1775
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: бригадир
Военная служба
1777
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: генерал-майор
Военная служба
1783
Москва, город федерального значения Москва
Воинское звание: генерал-поручик
Бракосочетание
?.01.1786

Жена: Долгорукова Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После свадьбы молодая чета поселилась в Петербурге в собственном доме на Большой Морской, д.31
Рождение ребёнка
27.03.1786 ст.

Сын: Долгоруков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(в других источниках 1787) Титул: князь
Военная служба
1788
Участвовал при осаде и штурме Очакова. Кавалер ордена св. Георгия 2-й степени
Рождение ребёнка
08.10.1789 ст.

Сын: Долгоруков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Рождение ребёнка
21.04.1791 ст.

Дочь: Салтыкова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Долгорукова Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
05.04.1797 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В день коронации Павел I дал ему чин действительного тайного советника, второй класс в табели о рангах
Место жительства
?.08.1799
Знаменское, Хорошовская волость , Московский уезд
Безмятежная жизнь закончилась с воцарением Павла I (1796). Опала постигла семью Долгоруковых. Уволен в отставку и ему было приказано в двадцать четыре часа выехать из Петербурга в своё подмосковное им... Показать все
Место жительства
1800
Долгоруковы получили разрешение выехать за границу. Два года они провели в Дрездене, ездили в Вену и Париж
Место жительства
1804
Колкими высказываниями Екатерина Фёдоровна вызвала недовольство Бонапарта. После провозглашения империи Долгоруковы переехали в Италию. По причине начавшейся войны с Россией, возвращение во Францию бы... Показать все
Место жительства
?.08.1806
Долгоруковы переехали в Вену
Место жительства
?.07.1807
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Долгоруковы вернулись в Россию и были представлено ко двору. Екатерина Фёдоровна вновь заняла видное место в свете. Император Александр I и царская фамилия посещали балы, которые она давала городу и д... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.03.1812 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: апоплексический удар | Похоронен в церкви Трех Святителей имения Волынщина близ села Полуэктово Рузского уезда Московской губернии. Князь Долгоруков оставил на полмиллиона рублей долго... Показать все
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