Салтыкова (Долгорукова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Долгорукова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

21.04.1791 ст.

Дата смерти

18.01.1863 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1791 ст.

Отец: Долгоруков Василий Васильевич

Мать: Долгорукова Екатерина Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
22.07.1808 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина
Бракосочетание
Около 1810

Муж: Салтыков Сергей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Около 1810
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: кавалерственная дама
Работа или профессия
30.06.1835 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: статс-дама
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.01.1863 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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