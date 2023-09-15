Салтыкова (Долгорукова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1791 ст.
Дата смерти18.01.1863 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1791 ст.
Работа или профессия
22.07.1808 ст.
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина
Бракосочетание
Около 1810
Работа или профессия
Около 1810
Место работы: Высочайший Двор Должность: кавалерственная дама
Работа или профессия
30.06.1835 ст.
Место работы: Высочайший Двор Должность: статс-дама
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.01.1863 ст.