Салтыков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1776 ст.
Дата смерти25.04.1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1776 ст.
Военная служба
1776
Род войск: Семёновский полк лейб-гвардии Воинское звание: прапорщик При рождении зачислен на службу.
Военная служба
01.01.1787 ст.
Род войск: Семёновский полк лейб-гвардии Воинское звание: подпоручик
Военная служба
01.01.1788 ст.
Род войск: Семёновский полк лейб-гвардии Воинское звание: поручик
Военная служба
25.03.1790 ст.
Род войск: Семёновский полк лейб-гвардии Воинское звание: камер-юнкер Высочайшего Двора.
Военная служба
01.01.1791 ст.
Род войск: Семёновский полк лейб-гвардии Воинское звание: капитан-поручик
Военная служба
01.01.1794 ст.
Род войск: Семёновский полк лейб-гвардии Воинское звание: капитан
Работа или профессия
12.11.1796 ст.
Присвоен гражданский чин: действительный камергер.
Работа или профессия
27.11.1798 ст.
Присвоен гражданский чин: тайный советник.
Работа или профессия
16.03.1799 ст.
Место работы: Высочайший Двор Должность: шталмейстер Двор великой княжны Марии Павловны.
Бракосочетание
Около 1810
Работа или профессия
30.08.1823 ст.
Место работы: Государственный Совет Должность: член
Работа или профессия
02.10.1827 ст.
Присвоен гражданский чин: действительный тайный советник.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1828 ст.