Милушев Сулейман Хасяинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.11.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1949
Дочь: Милушева Афифя Сулеймановна
Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Шамиль Сулейманович
Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енгалычева Хатимя Сулеймановна
Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енгалычева Роза Сулеймановна
Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Исмаил Сулейманович
Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Яхъя Сулейманович
Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Ариф Сулейманович
Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Ибрагим Сулейманович
Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Смерть
01.11.1991