Милушев Сулейман Хасяинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милушев Сулейман Хасяинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1949

Дочь: Милушева Афифя Сулеймановна

Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Шамиль Сулейманович

Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енгалычева Хатимя Сулеймановна

Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енгалычева Роза Сулеймановна

Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Исмаил Сулейманович

Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Яхъя Сулейманович

Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Ариф Сулейманович

Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Ибрагим Сулейманович

Мать ребёнка: Милушева Кямиля Шарифетдиновна

Смерть
01.11.1991
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