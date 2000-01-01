Енгалычева Роза Сулеймановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енгалычева Наиля Исмаиловна
Отец ребёнка: Енгалычев Исмаил Мухамеджанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енгалычева Алия Исмаиловна
Отец ребёнка: Енгалычев Исмаил Мухамеджанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколикова Салимя Исмаиловна
Отец ребёнка: Енгалычев Исмаил Мухамеджанович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан