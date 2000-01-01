Милушева Кямиля Шарифетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1949
Дочь: Милушева Афифя Сулеймановна
Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Ибрагим Сулейманович
Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Шамиль Сулейманович
Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Яхъя Сулейманович
Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Ариф Сулейманович
Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енгалычева Роза Сулеймановна
Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милушев Исмаил Сулейманович
Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Енгалычева Хатимя Сулеймановна
Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович
Смерть
30.03.1983