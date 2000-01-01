Милушева Кямиля Шарифетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милушева Кямиля Шарифетдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1949

Дочь: Милушева Афифя Сулеймановна

Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Ибрагим Сулейманович

Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Шамиль Сулейманович

Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Яхъя Сулейманович

Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Ариф Сулейманович

Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милушев Сулейман Хасяинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енгалычева Роза Сулеймановна

Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Исмаил Сулейманович

Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Енгалычева Хатимя Сулеймановна

Отец ребёнка: Милушев Сулейман Хасяинович

Смерть
30.03.1983
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