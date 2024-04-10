Кравченко Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1783
Отец: Кравченко Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Кравченко Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Бракосочетание
До 1795
По всей видимости была взята фамилия жены так как в ревизионной сказке указан как зять Кравченко Ивану Григорьевичу
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Кравченко Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Кравченко Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Кравченко Гликера Федоровна
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Кравченко Максим Федорович
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Кравченко Макрина Федоровна
Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно