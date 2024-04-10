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Кравченко Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Кравченко Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Кравченко Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Бракосочетание
До 1795

Муж: Кравченко Федор Григорьевич

По всей видимости была взята фамилия жены так как в ревизионной сказке указан как зять Кравченко Ивану Григорьевичу
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Кравченко Марк Федорович

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Кравченко Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Кравченко Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Кравченко Гликера Федоровна

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Кравченко Максим Федорович

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Кравченко Макрина Федоровна

Отец ребёнка: Кравченко Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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