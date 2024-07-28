Гавриш Гликерия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1840 ст.
Сын: Гавриш И Федорович
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
Имя в метрике не указано, поле с именем не заполнено, в предыдущей записи младенца назвали Иваном
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
Рождение ребёнка
08.08.1845 ст.
Дочь: Гавриш Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1848 ст.
Дочь: Гавриш Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1850 ст.
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
Рождение ребёнка
26.04.1852 ст.
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1855 ст.
Дочь: Гавриш Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1859 ст.
Дочь: Гавриш Ева Федоровна
Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич
В метрике отчество отца ошибочно указано как Кириллович
Смерть
Неизвестно