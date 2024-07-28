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Гавриш Гликерия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Гавриш Семион Федорович

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1840 ст.

Сын: Гавриш И Федорович

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
Имя в метрике не указано, поле с именем не заполнено, в предыдущей записи младенца назвали Иваном
Рождение ребёнка
01.01.1843 ст.

Сын: Гавриш Василий Федорович

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
08.08.1845 ст.

Дочь: Гавриш Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.03.1848 ст.

Дочь: Гавриш Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
24.07.1850 ст.

Сын: Гавриш Борис Федорович

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.04.1852 ст.

Сын: Гавриш Стефан Федорович

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.02.1855 ст.

Дочь: Гавриш Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.01.1859 ст.

Дочь: Гавриш Ева Федоровна

Отец ребёнка: Гавриш Федор Васильевич

Погребище, Вінницька область
В метрике отчество отца ошибочно указано как Кириллович
Смерть
Неизвестно

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