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Веретенников Виктор Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1957

Отец: Веретенников Леонтий Андреевич

Мать: Веретенникова Елизавета Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Ольга

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Леонид Викторович

Мать ребёнка: Веретенникова Ольга

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Константин Викторович

Мать ребёнка: Веретенникова Ольга

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеева Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Веретенникова Ольга

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Веретенникова Ольга

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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