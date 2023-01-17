Веретенников Виктор Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1957
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веретенникова Ольга
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Леонид Викторович
Мать ребёнка: Веретенникова Ольга
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Константин Викторович
Мать ребёнка: Веретенникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеева Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Веретенникова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Веретенникова Ольга