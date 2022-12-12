Веретенникова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова Ольга

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Место рождения

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Леонид Викторович

Отец ребёнка: Веретенников Виктор Леонидович

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Константин Викторович

Отец ребёнка: Веретенников Виктор Леонидович

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Веретенников Виктор Леонидович

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеева Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Веретенников Виктор Леонидович

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Виктор Леонидович

Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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