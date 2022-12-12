Веретенникова Ольга
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Леонид Викторович
Отец ребёнка: Веретенников Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Константин Викторович
Отец ребёнка: Веретенников Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Веретенников Виктор Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеева Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Веретенников Виктор Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Старые Зятцы, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика