Веретенникова (Бердникова) Елизавета Максимовна
Место рождения
Дата рождения21.03.1930
Дата смерти31.12.2010
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1930
Рождение ребёнка
02.08.1951
Сын: Веретенников Анатолий Леонтьевич
Отец ребёнка: Веретенников Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
?.02.1957
Сын: Веретенников Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Веретенников Леонтий Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1958
Сын: Веретенников Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Веретенников Леонтий Андреевич
Чур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1960
Дочь: Веретенникова Любовь Леонидовна
Отец ребёнка: Веретенников Леонтий Андреевич
Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2010
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика