Веретенникова (Бердникова) Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеретенникова (Бердникова) Елизавета Максимовна

Веретенникова (Бердникова) Елизавета Максимовна

avatar

Место рождения

Мочешур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.03.1930

Дата смерти

31.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1930

Отец: Бердников Максим Сергеевич

Мать: Бердникова Надежда Меркульевна

Мочешур, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.08.1951

Сын: Веретенников Анатолий Леонтьевич

Отец ребёнка: Веретенников Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
?.02.1957

Сын: Веретенников Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Веретенников Леонтий Андреевич

Рождение ребёнка
20.07.1958

Сын: Веретенников Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Веретенников Леонтий Андреевич

Чур, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.03.1960

Дочь: Веретенникова Любовь Леонидовна

Отец ребёнка: Веретенников Леонтий Андреевич

Лынвай, Якшур-Бодьинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников Леонтий Андреевич

Смерть
31.12.2010
Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close