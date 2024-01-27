Треглазов Василий Ефимович
Место рожденияс.Михайловка Елизаветпольский уезд
Дата рождения1883
Дата смерти?.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Треглазов Ефим Захарович
Мать: Треглазова Пелагея
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1903
Дочь: Треглазова Анна (Оня) Васильевна
Мать ребёнка: Треглазова Пелагея Григорьевна
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Батаева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Треглазова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Белан Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Треглазова Пелагея Григорьевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Стародубцева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Треглазова Пелагея Григорьевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1961