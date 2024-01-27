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Треглазов Василий Ефимович

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Место рождения

с.Михайловка Елизаветпольский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

?.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Треглазов Ефим Захарович

Мать: Треглазова Пелагея

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1903

Дочь: Треглазова Анна (Оня) Васильевна

Мать ребёнка: Треглазова Пелагея Григорьевна

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Батаева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Треглазова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Белан Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Треглазова Пелагея Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Стародубцева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Треглазова Пелагея Григорьевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Треглазова Пелагея Григорьевна

Смерть
?.04.1961
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