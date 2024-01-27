Треглазов Ефим Захарович
Место рожденияс.Михайловка Елизаветпольский уезд
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1883
Сын: Треглазов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Треглазова Пелагея
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1885
Сын: Треглазов Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Треглазова Пелагея
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Треглазова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: Треглазова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Треглазова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Треглазова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Треглазов Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Треглазова Пелагея
Смерть
Неизвестно