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Треглазов Ефим Захарович

Место рождения

с.Михайловка Елизаветпольский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Треглазов Захар Сафронович

Мать: Треглазова Евдокия (Авдотья)

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Треглазов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Треглазова Пелагея

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Треглазов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Треглазова Пелагея

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Треглазова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: Треглазова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Треглазова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Треглазов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Треглазова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Треглазов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Треглазова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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