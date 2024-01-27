Треглазова (Самодурова) Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Треглазова (Самодурова) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

01.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Самодуров Григорий Васильевич

Мать: Самодурова Прасковья

Рождение ребёнка
25.03.1903

Дочь: Треглазова Анна (Оня) Васильевна

Отец ребёнка: Треглазов Василий Ефимович

с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Батаева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Треглазов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Белан Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Треглазов Василий Ефимович

Россия
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Стародубцева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Треглазов Василий Ефимович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Треглазов Василий Ефимович

Смерть
01.02.1942
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