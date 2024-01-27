Треглазова (Самодурова) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти01.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Рождение ребёнка
25.03.1903
Дочь: Треглазова Анна (Оня) Васильевна
Отец ребёнка: Треглазов Василий Ефимович
с.Михайловка Елизаветпольский уезд
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Батаева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Треглазов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Белан Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Треглазов Василий Ефимович
Россия
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Стародубцева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Треглазов Василий Ефимович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1942