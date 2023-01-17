Михаилов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаилов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.?

Отец: не указан

Мать: Глафира

Рождение ребёнка
13.11.1979

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Михайлова Тамара Петровна

Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Алеся Николаевна

Мать ребёнка: Михайлова Тамара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Тамара Петровна

Смерть
Неизвестно
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