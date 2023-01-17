Михаилов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.?
Отец: не указан
Мать: Глафира
Рождение ребёнка
13.11.1979
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Михайлова Тамара Петровна
Новоржев, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Алеся Николаевна
Мать ребёнка: Михайлова Тамара Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно